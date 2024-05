Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 2024 - obchody we Włocławku, wręczenie "Złotych Czepków". Zdjęcia, wideo

- Czego możemy sobie życzyć? Życzmy sobie wdzięczności i uśmiechu na twarzy - mówiła do zgromadzonych Beata Błaszkiewicz, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku. - Ciągle jesteśmy oceniane i podlegamy ocenom. Dlatego byśmy mogły w spokoju spełniać swoje obowiązki i pracować, życzę wam tego najszczerzej. Podglądając wyniki analiz, życzę, byśmy na oddziałach, w szpitalach umiały, umieli porozumiewać się, by nie było problemów z komunikacją. Wam i waszym rodzinom cierpliwości, spokoju i radości. Obyście same siebie doceniły, że to, co robicie, robicie bardzo dobrze.

Wiecie dobrze, że pielęgniarką nie jest się tylko przez 7 godzin 35 minut, ale przez całą dobę. To jest zawód bardzo stresogenny, dlatego, jak już mówiła tu pani doktor, musimy pamiętać o swoich pasjach, żeby można było się odstresować i odpocząć.