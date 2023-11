Jubileusz 60-lecia szpitala wojewódzkiego we Włocławku - gala w Teatrze Impresaryjnym. Zdjęcia

- 60 lat temu oddano do użytku budynki szpitalne przy ulicy Wienieckiej, ale historia lecznictwa we Włocławku sięga początków państwa polskiego – mówił marszałek Piotr Całbecki, w czasie uroczystości. - Dobrze działające publiczne lecznictwo to jedna z najważniejszych kwestii, które stawiają sobie za cel współczesne społeczeństwa. Dla ratowania zdrowia i życia, a także dla właściwie prowadzonej i dostępnej profilaktyki zdrowotnej należy uruchomić wszelkie możliwe środki. Włocławska lecznica jest sukcesywnie modernizowana. Budujemy nowy szpital, kończymy etap pierwszy. W drugim etapie nastąpi jego dokończenie i wyposażenie w nowoczesną aparaturę. Za rok rozpocznie się budowa jakże potrzebnego parkingu wielopoziomowego . Gotowa jest już i w związku z tym rozpoczniemy budowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Ten zmodernizowany piękny, nowoczesny szpital w połączeniu z kompetentnym personelem medycznym będzie gwarancją usług medycznych na europejskim poziomie. Dziękuję lekarzom, ratownikom medycznym i pielęgniarkom za zaangażowanie, ofiarność i troskę, które łagodzą cierpienie i pomagają powracać do zdrowia. Życzę satysfakcji z tej trudnej, odpowiedzialnej i bardzo potrzebnej pracy.