Podsumowanie roku 2023 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Kluczowym jest projekt dotyczący budowy szpitala. Budzi wiele zainteresowania, emocji. Na tę chwilę zakończyliśmy budowę w stanie surowym otwartym. Zostało wymienionych szereg instalacji. Budynek jest gotowy do dokończenia go, do wyposażenia, na co trwa projekt - mówiła Karolina Welka, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. - To co zrealizowaliśmy w ramach perspektywy unijnej 2014-2022 to jest to projekt RPKP 060101040005/2020 "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Wartość realizacji tej inwestycji to nieco ponad 112 milionów zł, w tym ponad 85 milionów to dotacja unijna. Czekamy na trwający przetarg, który zostanie rozstrzygnięty w 2024 roku. Bardzo ważnymi projektami realizowanymi na przełomie lat 2022 a 2023, były projekty, które umożliwiły nam odbudowę naszej infrastruktury i wsparcie w zakresie postępowań pocovidowych. Zrealizowaliśmy projekt RPKP 13 "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku", a był to zakup sprzętu i wyposażenia, wsparcia systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych. Bardzo ważny projekt, który pozwolił nam zainwestować ponad 23 miliony zł w tym było 18 milionów dotacji unijnych. Zrealizowaliśmy tu mnóstwo rzeczy, które w czasie covidu były mocno eksploatowane. Dzięki temu mamy nowy, nowoczesny sprzęt, m.in. zestaw do tomografii komputerowej, zestaw do angiografii, zestaw do analiz patomorfologicznych, zestaw do videoduodenoskopii czy zestaw do videobronchoskopii i wiele innych.