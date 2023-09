Dzień Zdrowych Nerek w szpitalu we Włocławku. Z takich badań i konsultacji można skorzystać

„Przed badaniem moczu należy zaopatrzyć się w pojemnik jednorazowy (badanie ogólne moczu) do kupienia w aptece. Pojemniki będą również dostępne na miejscu w Punkcie Pobrań. Pobrana próbka moczu do badania ogólnego powinna mieć od 50 do 100 mililitrów. Pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć i jak najszybciej dostarczyć do Punktu Pobrań” – czytamy w informacji zamieszczonej na stronie internetowej szpitala we Włocławku.