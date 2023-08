Oficjalne otwarcie Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku. Zdjęcia

W nowym budynku ważny jest komfort zgłaszającego się do lecznicy pacjenta oraz intymność. Jak zapewnia dyrektor Paździerski, istotna jest rejestracja indywidualna, w boksach: - Chcieliśmy, by pacjenci czuli się bezpiecznie, by mieszkańcy mogli porozmawiać intymnie, zgłosić swoje dolegliwości i podać jednostkę chorobową. Podobnie zrobiliśmy w rehabilitacji ambulatoryjnej, gdzie wszystkie pomieszczenia są tak skonstruowane, by pacjent nie czuł dyskomfortu.