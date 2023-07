Krew pilnie potrzebna! Centrum Krwiodawstwa we Włocławku prosi o pomoc

Włocławski oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy każdego roku w okresie wakacyjnym notuje spadek zgłaszających się chętnych. A jest to czas szczególny, kiedy zdarza się więcej wypadków drogowych, w których poszkodowani mogą potrzebować cennego leku.

- Nie tylko we Włocławku, ale i w całym regionie notujemy spadki zgłoszeń do oddania krwi - mówi Jolanta Pater, kierownik oddziału terenowego we Włocławku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. - To trudny czas, dramatyczny, jak co roku w lipcu drastycznie zmniejsza się liczba osób zgłaszających się do nas. W związku z tym serdecznie zapraszam mieszkańców Włocławka i okolic, a szczególnie pełnoletnią młodzież, która podczas wakacji mogłaby pomóc. To bezcenny wolontariat i ratunek życia dla chorych.