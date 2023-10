Ola Pędziak z Włocławka wygrała z rakiem! Wyniki są bardzo dobre – jest remisja! Zdjęcia

„Niestety Ola jest coraz bardziej świadoma i cwańsza. Podanie jej leków osłonowych to zadanie hardcorowe - przepięknie otwiera buzię, żeby w tempie błyskawicznym je wypluć. To są bardzo ważne lekarstwa, dlatego mocno trudzimy się, żeby podawać je co 8 lub 12 godzin przez 4 dni. Nie obyło się bez płaczu, wyrywania, krzyku. Olunia poznaje już pomieszczenia pielęgniarek, w których pobierają krew, czyszczą dojście centralne, czy wpinają igiełkę do portu. Samo przekroczenie drzwi powoduje, że przytula się bardzo mocno i oplata rękoma moją szyję. To jest bardzo trudny moment dla nas wszystkich. Na szczęście Olunia szybko się uspokaja i wraca do zabawy. Za nami bardzo ciężki tydzień, tj. pobudki o 4:30 i noszenie Oli na rękach przez 6 godzin na czczo. Na szczęście dzisiaj rozpoczynamy 3 dni wolnego od szpitala” – napisali rodzice Oli na Facebooku relacjonując pobyt na badaniach kontrolnych w Barcelonie i oczekując na wyniki.