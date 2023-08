Kacper Teszner z Włocławka we wrześniu rozpocznie siódmą klasę. Tak chłopiec spędza wakacje

„Odczuwamy to my rodzice, odczuwa też siostra Kacperka… Czasami zastanawiam się czy kiedykolwiek uda się to wszystko zapomnieć, wymazać z pamięci? Z perspektywy czasu myślę, że zostanie z nami już do końca życia… Kacperek jest za dorosły jak na swój wiek… 13 lat to za mało, by mówić nam tak poważne rzeczy, by wysnuwać takie wnioski życiowe, by myśleć o swojej przyszłości w ten sposób… czasu nie cofniemy... czasami ciężko o akceptację i zrozumienie rówieśników…” - piszą w dalszej części wpisu rodzice Kacpra.