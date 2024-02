Klub Honorowych Dawców Krwi w Kowalu podsumował 2023. Zdjęcia

Do kowalskiego klubu należy 74 członków. W ciągu 13 lat działalności członkowie oddali łącznie 900 litrów krwi.

W minioną sobotę 10 lutego 2024 w świetlicy wiejskiej w Rakutowie gm. Kowal odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, podsumowujące 2023 rok działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi z Kowala.

Dzięki gościnności wójta gminy Kowal, świetlica wiejska w Rakutowie pękała w szwach, stawili się członkowie klubu z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście. Zebranie otworzyła Aleksandra Nakonowska – członek zarządu, która w imieniu prezesa klubu Dawida Ciemskiego przywitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości informując, że sobotnie spotkanie zostało podzielone na dwie odsłony, w pierwszej części tzw. roboczej zostały przedstawione sprawozdania finansowe, Komisji Rewizyjnej oraz z merytorycznej działalności, a w drugiej części będzie wspólna zabawa do białego rana na balu krwiodawców z okazji kończącego się karnawału.

W wśród zaproszonych gości, zebranie zaszczycili: Stanisław Adamczyk – wójt gminy Kowal, Edward Dominikowski – przewodniczący RG Kowal, Wojciech Nawrocki – radny RG Kowal i zasłużony krwiodawca. Ze strony władz miasta Kowal burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego, który nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu, reprezentowała Jolanta Jagoda – skarbnik urzędu oraz Krzysztof Pasiecki – przewodniczący Rady Miasta Kowal. Wśród zaproszonych gości obecna była kierownik Oddziału Terenowego RCKiK we Włocławku Jolanta Patera, a powiat włocławski reprezentował radny Marek Jaskulski, a zarazem mieszkaniec Rakutowa. Bank Spółdzielczy w Kowalu reprezentowała pani prezes Beata Jabłońska.

Po części oficjalnej sprawozdanie z działalności statutowej przedstawił prezes klubu Dawid Ciemski, który poinformował, że w tym roku klub obchodzi taki mały jubileusz 10-lecia powstania. Jednak licząc od pierwszej akcji oddawania krwi w Kowalu, to klub liczyłby już 13 lat. Jednak dopiero oficjalnie klub rozpoczął działalność w 2014 roku. Do klubu należy 74 członków. W ciągu 13 lat działalności członkowie oddali łącznie 900 litrów najcenniejszego daru życia, jakim jest krew. Dane statystyczne za miniony rok też są optymistyczne, w 5 akcjach zarejestrowano 134 donacje, czyli tylu chętnych oddało swoją krew w ilości – 60 litrów. Nie byli to tylko członkowie klubu, ale również przyjaciele klubu i osoby blisko z nim związani.

Ale działalność klubu to nie tylko oddawanie krwi, osocza i innych jej składników. To także organizowania życia kulturalnego dla członków klubu, między innymi spotkań towarzyskich, imprez integracyjnych, udział w piknikach na terenie Kowala czy wycieczkach krajoznawczych. To także podejmowanie działań związanych z promocją honorowego krwiodawstwa.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik zarządu Elżbieta Majewska, która podkreśliła, że klub utrzymuje się głównie ze składek członkowskich i darowizn. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała przewodnicząca Halina Mirowska. Kondycja finansowa klubu jest na dobrym poziomie, działalność merytoryczna zarządu nie budziła wątpliwości członków Komisji Rewizyjnej, czego owocem było złożenie wniosku do walnego zebrania o udzielenie absolutorium zarządowi. W głosowaniu jawnym zostało jednogłośnie przyjęte i nagrodzone brawami.

Prezes Dawid Ciemski podziękował gorąco wszystkim członkom klubu, za udzielone absolutorium, za honorowe oddawanie krwi oraz godne reprezentowanie klubu na zewnątrz. Szczególne podziękowania złożył na ręce licznych sponsorów i darczyńców, których listę otwierały samorządy miasta i gminy Kowal. Ale słowa „dziękuję” padały pod adresem firmy Polcalc z Lubienia Kujawskiego, p. Maryli Kierzkowskiej, państwu Karolinie i Łukaszowi Piwińskim czy Bankowi Spółdzielczemu w Kowalu. Podkreślił, że jak wszystko dobrze się ułoży, to od 1 lipca 2024 r. klub będzie zarejestrowany jak stowarzyszenie, Będzie miał swój REGON, KRS i łatwiej będzie prowadzić działalność statutową, głównie pod kątem rozliczeń finansowych. W sposób szczególny ze słowami podziękowania zwrócił się do p. Jolanty Patery – kierownika Oddziału Terenowego RCKiK we Włocławku, która do końca lutego będzie na tym stanowisku, a następnie przechodzi na zasłużoną emeryturę. W dowód wdzięczności za dotychczasową pomoc, opiekę i merytoryczne wsparcie prezes Dawid Ciemski i Aleksandra Nakonowska wręczyli pani kierownik okolicznościowy ryngraf z dedykacją oraz kosz upominków, a uczestnicy na stojąco nagrodzili wyróżnioną gorącymi brawami.

Następnie kolejno zabierali głos zaproszeni goście, którzy pogratulowali członkom zarządu i klubu statutowej działalności, głównie za dar serca, który przejawia się humanitarnym i bezinteresownym długoletnim oddawaniem krwi oraz osiągniętych wyników. W szczególny sposób samorządowcy podziękowali prezesowi Dawidowi Ciemskiemu, że umiejętni kieruje zarządem, w który sposób szczególny angażuje się w działalność promocyjną i krzewienie idei czerwonokrzyskich. Był też odczytany list gratulacyjny, którego adresatem był prezes klubu, a jego autorem Szymon Hołownia – Marszałek Sejmu RP X kadencji, który był zaproszony na walne zebranie, lecz z przyczyn niezależnych, nie mógł osobiście uczestniczyć w zebraniu. Treść listu odczytał Karol Bednarek – członek klubu: cyt.

„Szanowny Pani Prezesie, bardzo dziękuję za zaproszenie na zebranie sprawozdawcze z działalności honorowych dawców krwi w Kowalu. Wszystkim, którzy w tym mieście promują idee krwiodawstwa, także bezinteresownie dzielą się z innymi bezcennym darem życia najserdeczniej dziękuję. Honorowe Krwiodawstwo jest formą okazywania troski i miłości drugiemu człowiekowi. Dlatego bardzo się cieszę, że społeczność Kowala i jego okolic już od wielu lat nieprzerwanie niesie pomoc potrzebującym. Przekazując cząstkę siebie, ratujecie Państwo zdrowie i życie, dajecie nadzieję. Honorowym dawcą krwi nie zostaje się z przypadku, do tego potrzebna jest dobroć, bezinteresowność, a przede wszystkim wrażliwość na drugiego człowieka. Tym większe moje uznanie i wdzięczność dla Państwa. Przyjmijcie życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i sił, a przede wszystkim jak najwięcej satysfakcji z udziału w szlachetnym dziele ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku Szymon Hołownia.”

Obecny zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi w Kowalu składa się z nast. osób:

Dawid Ciemski – prezes

Elżbieta Majewska – skarbnik

Anna Kilichowska – sekretarz

oraz członkowie zarządu;

Aleksandra Nakonowska, Wiesława Kowalewska, Artur Kazimierczak. Komisją Rewizyjną kieruje Halina Mirowska, którą wspierają: Józef Nowakowski oraz Mariusz Wilmański.

Na zakończenie części oficjalnej prezes wraz z zarządem zaprosili wszystkich uczestników zebrania na degustację potraw i zabawę karnawałową, która trwała do białego rana. W trakcie balu było wiele atrakcji, które tak naprawdę były niespodziankami dla uczestników zebrania, to m. in. obrotowa fotobudka, pyszny tort, a atrakcją biały LuMiś.

Wideo 48 drużyn i 3 kraje czyli mistrzostwa świata w nowym wydaniu