70-lecie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Spotykamy się tutaj z powodu dwóch okazji: 70-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych we Włocławku oraz Międzynarodowego Dnia Głuchych, który to dzień świętujemy, by pokazać, że w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo osób głuchych. Osoby te potrzebują pomocy w komunikacji, którą przede wszystkim i zawsze świadczą tłumacze polskiego języka migowego. Pani Małgorzata w Kole Terenowym Polskiego Związku Głuchych we Włocławku jest tłumaczem i pomaga w przełamywaniu wszelkich barier w komunikacji oraz wspiera osoby głuche podczas tłumaczenia. Koło terenowe we Włocławku realizuje również wiele innych projektów. Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbywają się zajęcia plastyczne, zajęcia z majsterkowania oraz kulinarne. Są również spotkania integracyjne i wyjazdy - mówiła Joanna Pielińska, kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, a na język migowy tłumaczyła Małgorzata Strąk, tłumacz języka migowego w Kole Terenowym we Włocławku.