Targ z Darami Lata 2023 w Muzeum Etnograficznym we Włocławku - wędliny, ciasta, przetwory, ozdoby. Zdjęcia

- Celem imprezy jest promocja produktów tradycyjnych wyrabianych na małą skalę z lokalnych surowców. Większość z nich, w oparciu o przepisy regionalnej kuchni ludowej, przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich, właściciele gospodarstw ekologicznych, uczniowie szkoły gastronomicznej, laureaci różnych konkursów kulinarnych i drobni wytwórcy produktów spożywczych - mówi Beata Wąsik z Muzeum Etnograficznego. - Podczas targów przypominamy produkty wykorzystywane w polskiej kuchni. W tym roku są to najpopularniejsze owoce, z których robimy wypieki i przetwory, np. jabłka, gruszki, śliwki. To one w przeszłości były podstawą do przygotowywania jesiennych i zimowych potraw, np. powideł, suszu owocowego na zupę wigilijną, a z czasem również i kompotów.