Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem zablokują drogi i miasta na miesiąc - lokalizacje [20.03.2024]

Protest rolników w 2024 roku zapowiada się jako bezprecedensowe wydarzenie, które obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych, akcja rozpocznie się dokładnie o północy 20 marca i potrwa aż do 19 kwietnia. Rolnicy planują zablokować kluczowe drogi i miasta, co może znacząco utrudnić dojazdy do pracy czy szkół.

W województwie kujawsko-pomorskim, szczególnie dotkniętym będzie Bydgoszcz, gdzie zaplanowano blokady na głównych trasach oraz dojazdach do miasta. To spowoduje znaczne trudności komunikacyjne, wpływając na codzienne funkcjonowanie mieszkańców.