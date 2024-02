Protest rolników - przejazd ciągników przez Włocławek. Zdjęcia, wideo, 20 lutego 2024

- Nasz protest nie dotyczy tylko jednego problemu, bo sytuacja jest złożona - mówi Marcin Brudnowski z Gostynina. - Towar sprowadzany poniżej kosztów powoduje to, że fundusz kapitałowy, który zainwestował na Ukrainie, teraz zarabia. Kiedy się po cenach dumpingowych sprowadza towar, to nas wykańczają. I w perspektywie kilkunastu lat my zbankrutujemy. I ważna sprawa, o której mówią sami ukraińscy dziennikarze - kwestia prania zdefraudowanych pieniędzy. Kolejna ważna kwestia - my jako rolnicy musimy spełniać rygorystyczne wymogi, Ukraina - nie. Miała to wcześniej zagwarantowane w kontyngentach, wpuszczała do nas przed wojną nieduże ilości zboża - tysiące ton to nie było dla nas zagrożenie. Rynek polski jest olbrzymi i to nie stanowiło problemu. Jednak kiedy to przyszło do nas w wielkości pięć, sześć milionów ton to już się zrobił problem. A najlepsze jest to, że zapis o niekontrolowaniu ich parametrów został nadal.