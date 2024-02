Protest rolników w Brześciu Kujawskim. Jadą do Włocławka. Utrudnienia na drogach w powiecie włocławskim. Zdjęcia

W piątek 9 lutego 2024 roku rolnicy w regionie włocławskim przeprowadzą trzy manifestacje. Ciągniki rolnicze przejadą z miejscowości Chojny do Włocławka i z powrotem, z Brześcia Kujawskiego do Włocławka i z powrotem oraz z Izbicy Kujawskiej do Lubrańca i z powrotem.

Zobaczcie zdjęcia z Brześcia Kujawskiego, jak informuje ich autor Arkadiusz Stokwisz zjechało tam blisko 300 ciągników. Mają zamiar przejechać DK nr 62 do ronda we Włocławku. Mają jechać na rondo przy ul. Wiejskiej oraz ronda przy ulicach Chopina, Witosa, Okrzei. i z powrotem. Włocławek będzie sparaliżowany, tak jak obecnie Brześć Kujawski.