Protest rolników w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia, wideo [20.02.2024]

Zgodnie z zapowiedziami, we wtorkowy poranek, 20 lutego rozpoczął się strajk rolników. Ma potrwać do czwartku, 22 lutego. Na poważne utrudnienia natknęli się kierowcy jadący do Torunia m.in. ze wschodu, od strony Warszawy. Potężny korek od rana tworzył się na DK 91 prowadzącej do Torunia od strony Gdańska. Tam nie było jednak blokady, ale spowolnienie ruchu - forma protestu, którą rolnicy zastosowali w swoim pierwszym strajku 9 lutego br. O utrudnieniach na węzłach Lubicz i Turzno od rana informował również zarządca autostrady A1.

Na zdjęciach blokowanie wjazdu na autostradę A1.