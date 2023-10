Włocławskie Towarzystwo Genealogiczne już działa - szukają przodków, badają historie rodzin. Zdjęcia

- Genealogia jest moją pasją - mówi Iza Drozd, wiceprzewodnicząca Kujawskiego Stowarzyszenia „Seniorzy Razem”. - Doszłam do wniosku, że to, co ja wiem, jak i gdzie szukać - to wiedza, którą będę się dzielić podczas spotkań. A może i przy okazji czegoś nowego nauczę. Informacje dotyczące genealogii przekazuję też słuchaczom Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest wiele osób zainteresowanych tym tematem. Genealogią i poszukiwaniem swoich przodków starałam się zainteresować młodzież z Wielgiego.