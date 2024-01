Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2024 we Włocławku - kwiaty pod macewą przy Zespole Szkół Budowlanych. Zdjęcia

- Wypada czcić tę pamięć, gdyż ona na stałe wpisana jest w historię Włocławka - mówi Grażyna Troszyńska, dyrektor KPCEN. - Jeszcze żyją niektórzy przedstawiciele, którzy przeżyli II wojnę światową, nawet przebyli pobyt w getcie żydowskim, choć to rzadkie przypadki. Pamiętam wspomnienia mojej babci, która opowiadała, jak wyglądało życie w getcie, jak Żydzi byli traktowani. Żydzi współtworzyli to miasto. To przecież Żydzi rozwinęli przemysł we Włocławku. I to im zawdzięczamy, że Włocławek jest tak dobrze rozwiniętym miastem.