Liceum Plastyczne we Włocławku uczciło 160. rocznicę śmierci pułkownika Stanisława Bechiego. Zdjęcia, wideo

- Pułkownik Bechi przybył do nas, na Polską ziemię, aby walczyć w naszej sprawie, w czasie Powstania Styczniowego. Został rozstrzelany i pochowany na "piaskach" właśnie 17 grudnia 1863 roku. W ostatnich słowach prosił o pamięć. Dlatego my nauczyciele i uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku, od 10 lat uczestniczymy w tym marszu pamięci pułkownika Stanisława Bechiego - mówił Piotr Umiński, Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku.