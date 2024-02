Jubileusz 65-lecia II LO im. M. Kopernika" we Włocławku - gala w "Browarze B.". Zdjęcia

- 65 lat to piękny wiek; wiek, który zmusza nas do pewnych refleksji, a także wspomnień - mówi Małgorzata Ćwikowska, dyrektor II LO im. M. Kopernika we Włocławku. - Ten jubileusz to wspomnienia naszych absolwentów, którzy powracają do szkoły z odległej perspektywy, także w sensie czasu i miejsca. Opowiadają o pięknych chwilach, które w tej szkole spędzili.