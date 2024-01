WOŚP 2024 Włocławek - MotoOrkiestra przy Hali Mistrzów we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Finał WOŚP to nie tylko jednodniowa zbiórka na ulicach miast, ale także dziesiątki wydarzeń towarzyszących. W ostatnią niedzielę stycznia 2024 roku, pod Halą Mistrzów we Włocławku, dla WOŚP zagrała Moto Orkiestra. Wielu fanów motoryzacji oraz driftu przybyło na to wydarzenie, na którym za niewielką opłatą można było przejechać się bokiem z rajdowcami, pojeździć małym czołgiem, zwiedzić wóz strażacki czy sprawdzić jak to jest wisieć o góry nogami w samochodzie.