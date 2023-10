Włocławek - na tych ulicach trwają remonty. Zdjęcia, lista - 19 października 2023

We Włocławku trwają remonty ulic w kilku punktach miasta. Aby Objechać ulicę Kruszyńską musimy skorzystać z objazdu ulicą Kaliską. Jadący zwykle ulicą Wyszyńskiego teraz muszą objechać ulicą Okrzei i Wojska Polskiego. Problemy mają także mieszkańcy Zawiśla, Szpetala Górnego i okolic. Z gminy Fabianki i z Lipna do miasta dojechać można korzystając z tamy na Wiśle. Mieszkańcy Zawiśla uzbroić muszą się w cierpliwość, bo zmagają się z ruchem wahadłowym na skrzyżowaniu ul. Lipnowskiej i dojazdu do mostu na Wiśle.