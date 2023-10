Włocławek dostał 30 milionów złotych rządowego dofinansowania na remont mostu. Prace ruszą w 2024 roku. Zdjęcia, wideo

Taki jest termin rozpoczęcia prac na moście stalowym we Włocławku

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił (7 października 2023) wyniki kolejnego naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych . W ósmej edycji programu do samorządów w całym kraju trafi blisko 26 miliardów złotych. Fundusze wykorzystane zostaną między innymi na remonty dróg, budowę przedszkoli czy boisk sportowych. Dzięki dotacjom w całej Polsce powstanie 5 tysięcy inwestycji.

– Mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić wyniki kolejnego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych. Tego programu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi w sposób nie do poznania. Wśród tych inwestycji mamy te inwestycje blisko ludzi, które zmieniają życie mieszkańców w każdej miejscowości, w każdej gminie w Polsce – mówił premier Mateusz Morawiecki ogłaszając wyniki 8. edycji programu.

Dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa wyniesie od 80 proc. nawet do 95 proc.

30 milionów złotych rządowego dofinansowania dla Włocławka

Dofinansowanie w ramach 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafiło również do Włocławka. Włocławek pozyskał 30 milionów złotych. Takie same kwoty otrzymał także Toruń i Grudziądz. Dofinansowania trafiły również do innych miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem.

Włocławek otrzyma 30 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji strategicznych.