Włocławek dostał 4 miliony złotych dofinansowania na modernizację oświetlenia drogowego

Rozstrzygnięto program „Rozświetlamy Polskę”

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaznacza, że główny cel programu, to zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Podkreśla, że dobrze oświetlone drogi i chodniki to lepsza widoczność i mniej wypadków. Ale to nie wszystko – to również oszczędności dla gminnych budżetów i pozytywny wpływ na środowisko.