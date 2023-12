Tunel z dworca PKP we Włocławku do ulicy Węglowej i na osiedle Południe wreszcie otwarty. Zdjęcia

Jest dobra wiadomość dla pasażerów PKP we Włocławku. Od 1 grudnia korzystać można już w pełni z tunelu prowadzącego do ulicy Węglowej i osiedla Południe. Wprawdzie trwają jeszcze ostatnie poprawki ekipy remontowej, to jednak bez problemu można przedostać się wyremontowanym tunelem np. na parking przy ulicy Węglowej.

Przypomnijmy, że wciąż trwają roboty remontowe na peronie drugim.

Na dworcu PKP we Włocławku przebudowano już peron nr 1. W drugiej połowie października 2023 przystąpiono do przebudowy peronu nr 2, a także wydłużenia peronu nr 1 do 300 metrów. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2024 roku. Dzięki inwestycji, podróżni zyskają wyższy peron, co ułatwi wsiadanie do pociągów.