Winda przy dworcu PKP we Włocławku w końcu działa. Zakończono pierwszy etap modernizacji. Zdjęcia, wideo

- Od pół roku widna pod jezdnią pod przejściem do PKS i PKP nie działa. Podobno wspomnianej windy nie można naprawić. To dla mnie niepojęte, bo winda porusza się raptem trzy metry w górę i w w dół. Jakim cudem budujemy tunele pod morzem, a zepsutej windy nie sposób naprawić? Mamy XXI wiek i nikt tego od sześciu miesięcy nie potrafi zrobić! To kompletna niemoc władz Włocławka! Nie potrafią pomóc mieszkańcom - z taką informacją zwrócił się do naszej redakcji – na początku stycznia 2023 roku - pan Andrzej z Włocławka.