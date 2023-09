Z dworca PKP we Włocławku zniknęły tablice z alfabetem Braille’a bez wypustek. Wykonawca ma dostarczyć docelowe tablice. Zdjęcia, wideo

W poniedziałek 18 września 2023 roku o sprawę zapytaliśmy biuro prasowe PKP. Otrzymaliśmy informację, że wykonawca inwestycji został wezwany do dostarczenia odpowiednich tablic.

- Wezwaliśmy wykonawcę budowy nowego dworca we Włocławku do niezwłocznego dostarczenia docelowych tablic na nowy dworzec we Włocławku. Do czasu dostarczenia tablic przez wykonawcę robót budowlanych wstrzymaliśmy płatności na jego rzecz. Mamy nadzieję, że sprawę i związane z tym niedogodności dla osób z niepełnosprawnościami uda się rozwiązać jak najszybciej - poinformował nas Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami Biuro Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji Polskie Koleje Państwowe S.A.