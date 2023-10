Ponad 42 miliony euro dla Włocławka i powiatu włocławskiego. To środki unijne na zadania z różnych obszarów. Zdjęcia

- Myślimy o dalszej rozbudowie Powiatowego Centrum Zdrowia – tego starego budynku, który istnieje. Z poprzedniej perspektywy bardzo dużymi środkami RPO dofinansowaliśmy ten główny budynek, który niedawno został otwarty, a tutaj chcemy poszerzyć część diagnostyczną, rozbudować istniejący budynek, wyposażyć go w rezonans. Myślimy o budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu na potrzeby naszej szkoły ponadpodstawowej, chcemy termomodernizować szkołę w Lubrańcu-Marysinie na potrzeby szkolnictwa zawodowego, a także we wszystkich naszych jednostkach typu domy pomocy społecznej, wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze, wymienić źródła ciepła na ekologiczne – pompy ciepła wsparte instalacjami fotowoltaicznymi – mówił w Urzędzie Marszałkowskim Roman Gołębiewski, starosta włocławski w odniesieniu do zadań powiatu włocławskiego. – Jest też wiele podobnych zadań gminnych, które na pewno podniosą komfort życia naszych mieszkańców.