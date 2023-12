Europejski Korpus Radnych Gmin i Powiatów z Kujawsko-Pomorskiego z wizytą w Brukseli. Zdjęcia

Wyjazd do Brukseli został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, a dokładnie przez marszałka Piotra Całbeckiego - inicjatora powołania pod koniec lipca 2023 roku Europejskiego Korpusu Radnych w naszym województwie.

Wśród reprezentantów naszego powiatu była również moja skromna osoba oraz radni z powiatu włocławskiego. W korpusie radnych reprezentuję Radę Gminy Kowal. W samym sercu Unii Europejskiej mogliśmy na własne oczy zobaczyć jak funkcjonuje Parlament Europejski, Komitet Regionów, Rada Unii Europejskiej czy Komisje Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski jest instytucją prawodawczą Unii Europejskiej, w której zasiada – 751 posłów, reprezentujących obywateli wszystkich 28 krajów członkowskich UE. Mieliśmy też okazję poznać tematykę i strategię rozwoju regionalnego oraz kierunki nowej polityki rolnej i wsparcia biznesu. Z zaproszenia marszałka skorzystała grupa 68 radnych województwa kujawsko-pomorskiego, którzy dzięki wyjazdowi mogli lepiej się poznać, nawiązać nowe przyjaźnie, a także wymienić doświadczeniem zawodowym, swoimi poglądami czy doświadczeniem w działalności społecznej. W drugim dniu pobytu do Brukseli przybył marszałek Piotr Całbecki, który był uczestnikiem posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów (ECON). Jak podkreślił Piotr Całbecki cyt._ „Dziś miałem przyjemność pokazać grupie siedzibę European Committee of the Regions, organu, w którym jestem jednym z reprezentantów polskich regionów. Moi goście to członkowie Europejskiego Korpusu Radnych Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko-pomorskiego, gremium, do którego zaprosiłem przedstawicieli władz lokalnych naszego regionu, by wspólnie działać na rzecz wspierania samorządu województwa w działaniach i projektach na forum europejskim oraz dać lokalnym samorządom możliwość czerpania informacji istotnych dla rozwoju ich gmin i powiatów. Ta wizyta członków Korpusu Radnych w Brukseli była m.in. pierwszym etapem konsultacji w sprawie opinii na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. Zważywszy na to, jak ważną gałęzią gospodarki w naszym regionie jest rolnictwo, a także na to, jak wielu członków korpusu reprezentuje środowiska wiejskie, ich głos jest dla mnie bardzo ważny”. _Marszałek P. Całbecki jest współsprawozdawcą przygotowywanej obecnie opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.

Pracownicy administracyjni w siedzibie Unii, to stali pracownicy, działający na rzecz naszego kraju czy regionu, którzy pochodzą z różnych regionów Polski, mają różne wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, które jest przydatne w ich pracy. Pracownicy podczas spotkania studyjnego zapoznali radnych z prawami i obowiązkami Parlamentu Europejskiego, do którego zadań należy m. in. poprawa, przyjmowanie lub odrzucanie projektów europejskich dyrektyw i rozporządzeń. Kontrolowanie innych instytucji UE, a także ma prawo do powoływania i odwołania Komisję Europejską. Również ma prawo wyrażenia zgody na podpisanie umów międzynarodowych przez UE, w tym przyjęcie nowych państw członkowskich. Radni podczas spotkań zgłębili wiedzę o tym jak powstają unijne prawa, ile jest europosłów po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, jaki jest układ i podział grup politycznego, a także ile jest stałych Komisji Parlamentarnych. Dowiedzieli się o kompetencjach Komisji Europejskich, które podzielone są na trzy grupy;

- wyłączne: do której należą: Handel, Konkurencja, Unia Celna, Polityka Pieniężna (euro),

- dzielone: do której należą: Rolnictwo, Środowisko

- pomocnicze: Turystyka i Edukacja.

Do zadań Komisji Europejskiej należy: inicjatywa ustawodawcza, realizacja polityki i budżetu, wymiar międzynarodowy, a także komisja jest strażnikiem traktatów. Była też informacja o długoterminowym budżecie UE na lata 2021 – 2027. Radni dowiedzieli się zbliżających się nowych wyborach do europarlamentu w 2024 roku, co nowego nas czeka, czy i jaki będzie układ polityczny. Kolejnym tematem spotkania było uzyskanie wiedzy o powołaniu i działalności Europejskiego Komitetu Regionów, do którego należy m. in, dawania władzom lokalnym i regionalnym możliwości wpływania na unijne ustawodawstwo, w tym politykom szczebla samorządowego, do stworzenia miejsc spotkań, w którym regiony i miasta mogą się dzielić sprawdzonymi rozwiązaniami i brać udział w dialogu z instytucjami europejskimi. Ponadto zbliżyć Europę do obywateli i krzewić zasadę pomocniczości.

Misją Komitetu Regionów jest wnoszenie wkładu w kształtowanie polityki Unii Europejskiej i w jej proces decyzyjny z punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych. Członkowie komitetu przyczyniają się do zwiększenia skuteczności Unii i jej zbliżania do obywateli, wdrażając unijne prawo i informując o polityce UE w terenie. W Europejskim Komitecie Regionów zasiada – 329 delegatów stałych, w tym z Polski – 21 stałych i – 21 zastępców. Wśród zastępców delegatem naszego województwa jest marszałek Piotr Całbecki. Dodatkowo grupę EKR zasila – 7 stałych delegatów z Polski i – 7 zastępców. Delegatem naszego województwa jest Paweł Grzybowski – burmistrz Rypina.

Powołany w lipcu Europejski Korpus Radnych zrzesza przedstawicieli samorządów lokalnych nasz województwa. Jest to instytucja wspierająca samorząd województwa w działaniach i projektach na forum europejskim oraz platformą współpracy, wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego. To był krótki wyjazd do Brukseli, ale owocny w wiedzę. Cali i zdrowi wróciliśmy do swoich rodzin. Wyjazd ten będzie zapamiętany jako wspaniały czas, pełen nowych doświadczeń, poznania cudownych ludzi, społeczników, którzy działają prężnie na rzecz swoich samorządów, lokalnych społeczności, swoich małych Ojczyzn.

