40. sesja Rady Powiatu w Radziejowie za nami. Uchwalono wysokości diet radnych. Zdjęcia

W dalszej kolejności piątkowego posiedzenia przystąpiono do sprawozdań z prac Komisji i sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu radziejowskiego. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał m.in., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok SP ZOZ w Radziejowie, zmieniono uchwałę w sprawie wysokości środków PFRON W 2023 r., udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmieniono uchwałę w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

Taki był porządek obrad 40. sesji Rady Powiatu w Radziejowie

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac Komisji.

5. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu radziejowskiego w 2022 roku.

6. Przerwa.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

b) zmiany uchwały w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,

c) udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

d) zmiany uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego.

e) wysokości oraz zasad ustalania diet przysługującym radnym

f) udzielenie dotacji Gminie Topólka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814 C Samszyce – Izbica w m. Galonki, Gm. Topólka”,

g) zmiany w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023 - 2028 r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.