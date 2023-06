Święto Powiatu Radziejowskiego 2023. Andrzej Piaseczny i Kacper Błoński na scenie. Zdjęcia

W piątek, 16 czerwca odbyła się rozpoczęło się VI edycja Święta Powiatu Radziejowskiego 2023. Zainaugurowane zostały uroczystą liturgią, w świątyni farnej w Radziejowie, w intencji mieszkańców powiatu radziejowskiego sprawowaną przez ks. Ireneusza Mrowickiego, proboszcza i dziekana radziejowskiego.

Następnie uczestnicy udali się na dziedziniec LO w Radziejowie, gdzie odbył się Dzień Integracji „Każdy Inny. Wszyscy równi”, podczas którego odbył się wystąpił Kacper Błoński artysta pop, sportowca i zawodnika MMA.

Wieczorem odbył się koncert galowy Święta Powiatu Radziejowskiego 2023. Wystąpili laureaci 29. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Francuskiej King of the Stage. Laureatką tegorocznego konkursu została Hanna Górecka z Góry k. Leszna. W nagrodę otrzymała wycieczkę do Francji ufundowaną przez starostę radziejowskiego. Drugie miejsce przypadło Marcie Jachwitz z Zbąszyn dla której nagrodę ufundował burmistrz Radziejowa, a trzecie miejsce wyśpiewała Michalina Bobbe z Konina i otrzymała nagrodę wójta gminy Radziejów.