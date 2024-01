Koncert noworoczny 2024 w Dobrem. Judyta Wendy i wojskowa orkiestra dęta na scenie. Zdjęcia

Gwiazdą wieczoru była Judyta Wendy, znana z polskiej sceny muzycznej.

Koncert Noworoczny w Dobrem zorganizowany został przez Stefana Śpibidę, wójta gminy Dobre i Natalię Szatkowską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. To było więcej niż tylko muzyka. To okazja do spotkania, integracji i świętowania początku nowego roku. To dowód na to, że sztuka i kultura są ważnym elementem życia społeczności lokalnej.

