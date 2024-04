41. Bieg Kujawiaka 2024 na stadionie Przylesie we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Od biegów dzieci i młodzieży na krótszych dystansach rozpoczęła się impreza pod hasłem Bieg Kujawiaka, która odbyła się w sobotę na stadionie Przylesie na Zazamczu we Włocławku. Była to już 41. edycja tej popularnej imprezy biegowej. Biegi dla dzieci i młodzieży zorganizowano na dystansach od 400 do 2000 metrów.