Bullet Run Włocławek 2023. Tak było na ekstremalnym biegu z przeszkodami. Zdjęcia

- To drugi bieg z Bullet Run we Włocławku. Jest to bieg o charakterze militarnym. W tegorocznej edycji udział wzięło 150 uczestników, na trzech dystansach. - mówiła Natalia Ficek, organizator Bullet Run - Trasa biegu jest urozmaicona, są odcinki leśne, na najdłuższym dystansie jest wejście do wody. Przeszkody są równie urozmaicone, niektóre są prostsze, równoważne, niektóre techniczne na tych trzeba już troszeczkę siły i umiejętności