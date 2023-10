BulletRun Włocławek 2023 już wkrótce. Trwają zapisy. Tak było rok temu - zdjęcia Informacja prasowa

BulletRun po raz drugi zawita do Włocławka. To zawody sportowe łączące w sobie biegi z przeszkodami i zadania o charakterze militarnym. Wydarzenie pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki współorganizowane przez Miasto Włocławek zaplanowane jest na niedzielę 22 października 2023. Udział w komitecie honorowym potwierdzili Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy. BULLETRUN MISJA WŁOCŁAWEK, czyli sportowe wyzwanie dla całej rodziny i najcięższy „medal” w Polsce już wkrótce we Włocławku. Szczegóły, zdjęcia