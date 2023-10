Tak było na biegu Parkrun w stylu Halloween 2023 we Włocławku. Zdjęcia

ParkRun to impreza odbywająca się jednocześnie na całym świecie. Ideą akcji jest wspólny 5-kilometrowy bieg, marsz lub truchcik w każdą sobotę o godzinie 9 rano. We Włocławku od ponad 3 lat biegacze zbierają się na Słodowie, by wspólnie pokonać pięciokilometrową trasę biegnącą wzdłuż rzeki Zgłowiączki. We Włocławku wiele osób przychodzi z psami.