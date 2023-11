ParkRun na Słodowie we Włocławku. Biegacze pobiegli z wąsem i dla jaj. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

To był niezwykły bo "wąsaty" ParkRun we Włocławku. Alejkami parku na Słodowie pobiegli i pomaszerowali uczestnicy przyozdobieni w najróżniejsze: prawdziwe, nieprawdziwe, namalowane lub przyklejone, wymyślne wąsy. Wszystko po to, by wspomóc ogólnoświatową akcję wspierającą profilaktykę raka jąder i prostaty. Zobaczcie zdjęcia i wideo.