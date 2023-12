Tak było na świątecznym biegu Parkrun 2023 w parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo

- To już 175. przedświąteczny Parkrun we Włocławku. Pogoda nam jak zwykle dopisuj. W jedną stronę będziemy biegli z wiatrem a więc czasy będą rekordowe, a z powrotem to nie wiem jak to zrobimy. Dziś mamy tu trochę Mikołajów, reniferów, bałwanów i temu podobnych strojów świątecznych. Jak zawsze zapraszamy co sobotę, zapisać się można bardzo łatwo - mówił Szczepan Zieliński, koordynator Parkrun Słodowo Włocławek.