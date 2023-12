Mikołajki 2023 w stajni JKSR Michelin we Włocławku. Zdjęcia

Mikołajki 2023 w stajni JKSR Michelin przy ulicy Lipowej 12B we Włocławku odbyły się w sobotę 9 grudnia 2023 roku. Uczestniczy przynieśli ze sobą ozdoby świąteczne do wspólnego ubierania choinki.

To niezwykłe wydarzenie okazało się nie tylko świetną zabawą, ale również doskonałą okazją do integracji oraz podzielenia się pasją do koni i atmosferą świąt. Wspólne spędzanie czasu w tak urokliwym i magicznym miejscu stanowiło niezapomniane przeżycie dla wszystkich obecnych. Atmosfera była nasycona radosnymi śmiechami i entuzjazmem. Zarówno dorośli, jak i najmłodsi uczestnicy, z zapałem dekorowali choinkę, tworząc niepowtarzalną ozdobę, która emanowała świątecznym blaskiem. Dla każdego uczestnika i opiekuna zapewnione zostały zimne napoje, ciepłe napoje oraz słodki poczęstunek.