Urodziny klubu Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia

W sobotę, 23 marca, od godziny 22:00, uczestnicy imprezy będą mieli okazję doświadczyć wyjątkowego występu na żywo. Na scenie pojawią się DJ SIM.ONE & DJ URIEL wraz z MR.DRUMR , tworząc niepowtarzalny live act, który połączy elektroniczne brzmienia z żywą perkusją. To połączenie gwarantuje najlepsze muzyczne doznania i sprawi, że parkiet będzie pełen energii przez całą noc.

Klub Rozkosz we Włocławku to nie tylko doskonała muzyka, ale również z szerokiej oferty smakowych shotów i drinków. Profesjonalni barmani zapewnią, że każdy gość znajdzie coś dla siebie, niezależnie od preferencji smakowych. To idealna okazja, aby spróbować specjalnie przygotowanych koktajli i świętować pierwsze urodziny klubu w wyjątkowy sposób.

Klub Rozkosz dba o komfort i bezpieczeństwo swoich gości, dlatego wprowadzona została selekcja ubioru (smart casual). Taki dress code ma na celu zapewnienie eleganckiej atmosfery i pozytywnych wrażeń wszystkim uczestnikom. Pracownicy klubu mają prawo odmówić wejścia osobom, które nie będą przestrzegać zasad dobrego smaku, co gwarantuje wysoki poziom imprezy.