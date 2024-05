Majówka 2024 we Włocławku. Koncert Katarzyny Nosowskiej na Bulwarach. Zdjęcia, wideo

Nosowska to – wokalistka, tekściarka, pisarka lub po prostu – wyrazista osobowość i artystka. Zawsze gra na własnych zasadach – tworząc muzykę, pisząc książki, kreując swoją obecność w mediach społecznościowych, czy podejmując współprace z markami. Dzięki prawdzie i emocjom, które wkłada we wszystko co robi, wierzą i towarzyszą jej fanki i fani w każdym wieku - informował Urząd Masta Włocławek.