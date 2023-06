We Włocławku rozpoczął się 32. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej 2023. Zdjęcia Renata Brzostowska

W czwartek, 29 czerwca 2023 roku, w Browarze B. we Włocławku uzdolnieni, młodzi ludzie ćwiczyli głosy przed finałem. We Włocławku odbywa się bowiem 32. edycja Finału Turnieju Poezji Śpiewanej 2023. Zobacz na zdjęciach, jak przebiegają przygotowania do koncertu.