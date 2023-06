Dni Włocławka 2023. Koncert zespołu Kult. Tłumy włocławian w parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo

W niedzielne popołudnie i wieczór, 25 czerwca 2023 roku, w parku na Słodowie we Włocławku odbyły się ostanie koncerty w ramach Dni Włocławka 2023, na który by posłuchać swoich ulubionych wykonawców przybyło wielu włocławian. Na zakończenie tegorocznego święta wystąpił zespół Kult, przy którego znanych, lubianych wręcz kultowych utworach bawili się włocławianie.

KULT – legendarny zespół jest obecny na rodzimym rynku już od ponad czterdziestu lat, a jego twórczość cieszy się ogromnym uznaniem. Od 1982 r. należy do najważniejszych formacji polskiej sceny rockowej. Założony z inicjatywy Kazika Staszewskiego i Piotra Wieteski zespół wykonuje gatunek rocka alternatywnego. Gatunkowa geneza w przypadku Kultu jest jednak dość skomplikowana. Wychodzili od punkowego grania, dokładając do tego bogatą sekcję dętą i charakterystyczne klawisze. W związku z tym przez wielu rodzaj muzyki, jaką prezentują, to po prostu muzyka Kultu. Teksty Kazika Staszewskiego, często prowokacyjne, lecz trafnie opisujące polską rzeczywistość, weszły do popkultury, a sam Kazik nieraz budził kontrowersje. Zespół ma na swoim koncie 17 płyt studyjnych, z czego ostatnia, zatytułowana „Ostatnia płyta”, ukazała się w roku 2021. Kult przyzwyczaił nas również do długich koncertów. Często ich wydarzenia trwają blisko trzy godziny, więc trzeba przygotować się na dłuższe obcowanie z muzyką.