Dni Włocławka 2023. Sara James, zahipnotyzowała swoim głosem w parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo

SARA JAMES zachwyciła polską publiczność w The Voice Kids, a następie próbowała podbić USA. Młoda wokalistka wystąpiła w popularnym programie America’s Got Talent, w którym dotarła aż do finału. Najpierw Polka zachwyciła jury swoją wersją piosenki Kate Bush “Running Up That Hill”, w finale programu Sara James ponownie stanęła na scenie, by zaprezentować swój talent. Tym razem zaśpiewała utwór “Let’s Get It Started” Black Eyed Peas.