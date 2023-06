Dni Włocławka 2023. Tłumy na koncercie Ignacego w parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo

W sobotę podczas drugiego dnia koncertów, zorganizowanych z okazji Dni Włocławka 2023 na scenie w parku na Słodowie wystąpił m. in. Ignacy.

IGNACY, a właściwie Ignacy Błażejowski, to polski piosenkarz, autor tekstów i kompozytor, który śpiewać zaczął w wieku siedmiu lat. Uczestnik drugiej edycji programu Mali Giganci emitowanego przez TVN (2016) oraz jedenastej edycji programu The Voice of Poland emitowanego przez TVP2 (2020).