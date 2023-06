Dni Włocławka 2023. Mój jest ten kawałek podłogi! - koncert Mr Zoob. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

Niedziela - to był ostatni dzień Dni Włocławka 2023. Podczas tegorocznych trzech dni na scenie w parku na Słodowie wystąpiło wiele gwiazd. Jedną z nich był zespół Mr Zoob. To zespół, którego utwór "Mój jest ten kawałek podłogi" jest grany i śpiewany wielokrotnie podczas meczów koszykarzy Anwilu Włocławek w Hali Mistrzów. To istny hymn włocławskich kibiców. Zobaczcie zdjęcia z koncertu.