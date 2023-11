Wernisaż wystawy "Fajans Włocławski. Bienale 1973-1991" w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Zdjęcia

„Fajans włocławski. Biennale 1973–1991” to nowa wystawa w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. W 2023 roku mija 50. rocznica organizacji I Biennale Fajansu Włocławskiego. Wydarzenie to wpisuje się również w przypadający jubileusz 150-lecia powstania przemysłu ceramicznego we Włocławku. Jest to okazja do zaprezentowania przekroju autorskich prac malarek fajansu włocławskiego, ukazania rangi konkursów, które przyczyniły się do popularności fajansu z Włocławka w Polsce i na świecie.