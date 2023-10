Malowanie na żywo w ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku. Zdjęcia, wideo

W piątek, 29 września oficjalne otwarto nową filię Centrum Kultury Browar B. - Interaktywne Centrum Fajansu - Skarbiec Fajansu . Nowe miejsce poświęcone produkowanemu od 150 lat włocławskiemu fajansowi. Przenosi odbiorcę do niezwykłego, multimedialnego świata włocławskiej ceramiki. Sercem Skarbca Fajansu jest amfiteatr, w którym znajduje się wystawa stała, prezentująca unikatowe dzieła fajansowe.

W środy oprócz wystawy i warsztatów w jednej z sal wystawienniczych można podziwiać malowanie na żywo w wykonaniu pani Moniki Wilk , która w każdy piątek prowadzi również zajęcia plastyczne w Interaktywnym Centrum Fajansu. Zajęcia te adresowane są do młodzieży i dorosłych, zainteresowanych sposobami dekorowania różnych materiałów i przedmiotów w tradycyjne, kujawskie, ludowe motywy.

Interaktywne Centrum Fajansu to nie tylko miejsce gdzie poznamy historię fajansu, to również nowoczesna przestrzeń do działań twórczych, w której funkcjonują stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty formowania naczyń z gliny, malowania kwiatów fajansowych oraz druku 3D, dedykowane osobom w każdym wieku.