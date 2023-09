Skarbiec Fajansu we Włocławku już oficjalnie otwarty. Zdjęcia, wideo

W piątek, 29 września o godz. 12 oicjalne otwarto nowej filii Centrum Kultury "Browar B." - Interaktywne Centrum Fajansu - Skarbiec Fajansu, tym samym inaugurując Fajansowy Weekend. Przez trzy dni, od 29 września do 1 października, będzie można bezpłatne zwiedzić obiekt, wziąć udział w pokazowych warsztatach i zajęciach, oraz sprawdzić jakie tajemnice kryją się w pokoju zagadek.

Takie atrakcje czekają podczas otwarcia w Skarbcu Fajansu we Włocławku

Obchody jubileuszu 150-lecia fajansu we Włocławku - zdjęcia

Gala "Fajansowa Róża" na 150-lecie fajansu we Włocławku - zdjęcia

"Okruchy fajansu" - tworzenie mozaiki w "Browarze B." we Włocławku. Zdjęcia

Fajans Festiwal 2022 we Włocławku. Takie atrakcje przygotowano [program, zdjęcia]

"Okruchy fajansu" - tworzenie mozaiki w "Browarze B." we Włocławku. Zdjęcia

Co więcej, w niedzielę, 1 października 2023 roku o godz. 17 przed głównym wejściem do Skarbca odbędzie się wyjątkowy koncert plenerowy grupy Kris Quartet. To kontynuacja działań Fundacji Ładowarka - lokalnej organizacji pozarządowej w zakresie odkrywania miejskich przestrzeni i organizowania spotkań z muzyką jazzową w miejscach nieoczywistych. Koncert został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Włocławek.