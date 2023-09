Wielkie otwarcie Skarbca Fajansu we Włocławku. To będzie Fajansowy Weekend. Zdjęcia, wideo

Takie atrakcje czekają podczas otwarcia w Skarbcu Fajansu we Włocławku

Otwarcie Skarbca Fajansu, to będzie Fajansowy Weekend.

Otwarcie Skarbca Fajansu, to będzie Fajansowy Weekend.

Już w piątek, 29 września o godz. 12 nastąpi oficjalne otwarcie nowej filii Centrum Kultury Browar B. Interaktywnego Centrum Fajansu - Skarbiec Fajansu , tym samym inaugurując Fajansowy Weekend . Przez trzy dni, od 29 września do 1 października , będzie można bezpłatne zwiedzić obiekt, wziąć udział w pokazowych warsztatach i zajęciach, oraz sprawdzić jakie tajemnice kryją się w pokoju zagadek.

- Chcielibyśmy wszystkich włocławian zaprosić na 29 września na godzinę 12. Wtedy odbędzie się oficjalne otwarcie Skarbca Fajansu. Obiektu, który będzie wizytówką nie tylko naszego miasta, ale myślę, że także ważnym obiektem na mapie kulturalnej w Polsce. Jest to obiekt, który łączy w sobie wiele cech: historyczną, kulturalną, ale także bardzo istotną edukacyjną. - mówił podczas briefingu prasowego, Marek Wojtkowski , prezydent Włocławka.

Skarbiec Fajansu we Włocławku gotowy! Trwa odbiór budynku. Tak wygląda nowe Centrum

Skarbiec Fajansu we Włocławku poszukuje pracowników. Takich specjalistów potrzebują

Jakie imprezy i wydarzenia we Włocławku interesują Cię najbardziej?

Jaka niespodzianka czeka pary obchodzące w tym roku 20-lecie zawarcia małżeństwa?

- Przygotowaliśmy również szczególną niespodziankę. Jest to voucher, który przygotowaliśmy dla tych par, które obchodzącą tzw. porcelanowy jubileusz, czyli 20 lat małżeństwa. Te pary, które zgłoszą się do nas wcześniej, otrzymają voucher na darmowe zwiedzanie Skarbca Fajansu." - poinformował Marek Wojtkowski .

Kayah zachęca do zwiedzenia Skarbca Fajansu we Włocławku. Otwarcie będzie jesienią

Skarbiec Fajansu we Włocławku gotowy! Taki jest termin otwarcia nowego obiektu

Aby otrzymać voucher uprawniający do wejścia dla maksymalnie czterech osób, od 2 października 2023 roku, każde chętne małżeństwo może udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, by taki voucher odebrać.