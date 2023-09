Skarbiec Fajansu we Włocławku gotowy! Taki jest termin otwarcia nowego obiektu Joanna Maciejewska

Interaktywne Centrum Fajansu we Włocławku powstało u zbiegu ul. Żabiej i Królewieckiej. Nowe miejsce poświęcone będzie produkowanemu od 150 lat włocławskiemu fajansowi. Oprócz wystaw poświęconych ceramice, będą tam prowadzone także warsztaty. Centrum Kultury „Browar B.” rozpoczęło już odliczanie do oficjalnego otwarcia nowego punktu na kulturalnej mapie miasta. Kiedy można będzie zajrzeć do Skarbca Fajansu?